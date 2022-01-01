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Мой маленький пони
Киноафиша Фильмы Мой маленький пони Мой маленький пони, 1986: актеры и роли
My Little Pony: The Movie Мой маленький пони 1986 / США
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Мой маленький пони, 1986: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Майк Джонс Mike Jones
В ролях
Дэнни ДеВито Дэнни ДеВито Danny DeVito Мэдлин Кан Madeline Kahn Клорис Личмен Клорис Личмен Cloris Leachman Ри Перлман Ри Перлман Rhea Perlman
Одна
Одна
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Бэтмен
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Главная роль
Главная роль
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