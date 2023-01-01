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Ревность Ревность
Киноафиша Фильмы Ревность Ревность, 1986: актеры и роли
Heartburn Ревность 1986 / США
6.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Ревность, 1986: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майк Николс Майк Николс Mike Nichols
В ролях
Мэрил Стрип Мэрил Стрип Meryl Streep Джек Николсон Джек Николсон Jack Nicholson Джефф Дэниелс Джефф Дэниелс Jeff Daniels Морин Стейплтон Морин Стейплтон Maureen Stapleton Кевин Спейси Кевин Спейси Kevin Spacey Кэтрин О'Хара Кэтрин О'Хара Catherine O'Hara Стокард Чэннинг Stockard Channing Ричард Мазур Richard Masur
Переводчик
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