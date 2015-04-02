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Кафе де Флор
Отзывы о фильме «Кафе де Флор»
Cafe de flore
Кафе де Флор
2012 / Франция
Трейлер
7.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Юлитка
2 апреля 2015, 12:51
Очень понравилось - 10/10, 2 часа наслаждения. Плюсую к предыдущему комментарию: как-будто все это было и со мной
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Во дела, режиссер оказывается снял Братьев CRAZY, один из моих любимых фильмов. Фильм помню из-за совершенно потрясного Марка-Андре Грондена, а режиссера и позабыла.
Кафе проворонила✊ (вот не верилось мне, что Паради что-то может).
2 апреля 2015, 12:51
0
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АндрейБорщев
2 апреля 2015, 12:51
Бездарный фильм с претензиями на "другое кино". Упрощённая до школьного сочинения история о том, как мужчина уходит из семьи к другой женщине, его бывшая жена не может его отпустить и мучается, а мужчина из-за этого мучается тоже. К этой истории подтянута параллельная: мама мальчика-дауна посвящает ему свою жизнь и страстно желает, чтобы он вырос нормальным назло всей статистике, однако, когда у мальчика появляется настоящее увлечение – девочка-даун, – не может пережить этой "измены" и
убивает всех троих (то есть себя, мальчика и девочку), предварительно мальчика помучав
.
Беспомощность режиссёра видна уже вначале, когда голос за кадром объясняет зрителю, что вот, мол мужчина, у которого было всё для счастья, а он… а вот мальчик, который никогда не сможет быть счастлив. Окончательно фильм рассыпается с появлением женщины-медиума, которая нужна режиссёру, чтобы связать два сюжета (то есть, чтобы даже дебил понял, что бывшая жена, не отпускающая мужа и мать дауна, не отпускающая сына – это инкарнации одной личности).
Дальше можно уже не пытаться найти в фильме хоть какие-то крупицы магии, а посмеяться над пошлейшим его завершением:
гибель трёх героев в одном сюжете сподвигает оставленную жену на прощение ушедшего мужа в другом. Здесь три героя обнимаются, бросают таблетки и наркотики, играется свадьба, бывшая жена обнимает новую, прибегают дети, бабушка, дедушка, все обнимаются вместе…
конец фильма.
Маша Дмитриева придумала хороший жанр: "другое кино для дебилов". Этот фильм – 100% оттуда.
2 апреля 2015, 12:51
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Кафе проворонила✊ (вот не верилось мне, что Паради что-то может).
Беспомощность режиссёра видна уже вначале, когда голос за кадром объясняет зрителю, что вот, мол мужчина, у которого было всё для счастья, а он… а вот мальчик, который никогда не сможет быть счастлив. Окончательно фильм рассыпается с появлением женщины-медиума, которая нужна режиссёру, чтобы связать два сюжета (то есть, чтобы даже дебил понял, что бывшая жена, не отпускающая мужа и мать дауна, не отпускающая сына – это инкарнации одной личности).
Дальше можно уже не пытаться найти в фильме хоть какие-то крупицы магии, а посмеяться над пошлейшим его завершением: гибель трёх героев в одном сюжете сподвигает оставленную жену на прощение ушедшего мужа в другом. Здесь три героя обнимаются, бросают таблетки и наркотики, играется свадьба, бывшая жена обнимает новую, прибегают дети, бабушка, дедушка, все обнимаются вместе… конец фильма.
Маша Дмитриева придумала хороший жанр: "другое кино для дебилов". Этот фильм – 100% оттуда.
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