Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беспринципные в деревне"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Грязные игры
Отзывы о фильме «Грязные игры»
The Company You Keep
Грязные игры
2012 / США
Трейлер
6.5
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Грязные игры»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Мне фильм показался далёким и слегка экзотичным.
Почтенного возраста мужчины и женщины, у них вполне внуки могли быть взрослые, а они вдруг спохватились, подумали о детях и пытаются закрыть старые долги.
Поэтому рассуждения, типа "дети меняют жизнь" от людей далеко не молодых странно слышать, ей-богу.
Но качество жизни поражает: старички лихо водят машины и катера, бегают по лесам с отличным мейкапом и прической, спорят на идейные темы.
Особо крутого журналистского расследования не показали, Редфорд перетянул одеяло на себя. Выбор журналиста подвигом не выглядит, нормальный человеческий поступок, странно было бы, если он бы поступил иным образом.
Редфорду 76 лет (?!)
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Непослушная
42 комментария
Капернаум
2 комментария
Праведник
76 комментариев
Титаник
2 комментария
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Папы против мам
Отзывы
2023, Россия, комедия, семейный
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Непослушная
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Отзывы
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Почтенного возраста мужчины и женщины, у них вполне внуки могли быть взрослые, а они вдруг спохватились, подумали о детях и пытаются закрыть старые долги.
Поэтому рассуждения, типа "дети меняют жизнь" от людей далеко не молодых странно слышать, ей-богу.
Но качество жизни поражает: старички лихо водят машины и катера, бегают по лесам с отличным мейкапом и прической, спорят на идейные темы.
Особо крутого журналистского расследования не показали, Редфорд перетянул одеяло на себя. Выбор журналиста подвигом не выглядит, нормальный человеческий поступок, странно было бы, если он бы поступил иным образом.
Редфорду 76 лет (?!)
Авторизация по e-mail