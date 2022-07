1 Nothing Can Stop Me Now Mark Holman 3:14

2 You Don't Stop - NYC Chris Classic, Alana D 3:49

3 Fly Jon Stevens 2:58

4 Planes Марк Манчина 2:33

5 Crop Duster Марк Манчина 1:20

6 Last Contestant Марк Манчина 1:28

7 Hello Lincoln / Sixth Place Марк Манчина 1:07

8 Show Me What You Got Марк Манчина 1:22

9 Dusty Steps Into History Марк Манчина 1:06

10 Start Your Engines Марк Манчина 1:59

11 Leg 2 / Bulldog Thanks Dusty Марк Манчина 2:23

12 Skipper Tries To Fly Марк Манчина 0:51

13 Dusty & Ishani Марк Манчина 2:39

14 The Tunnel Марк Манчина 1:23

15 Running on Fumes Марк Манчина 3:10

16 Get Above the Storm Марк Манчина 1:12

17 Dusty Has to Ditch Марк Манчина 0:58

18 Skipper's Story Марк Манчина 2:17

19 You're a Racer Марк Манчина 2:52

20 Leg 7 Марк Манчина 3:04

21 Skipper to the Rescue Марк Манчина 1:58

22 Dusty Soars Марк Манчина 1:32

23 1st Place Марк Манчина 1:55

24 A True Victory Марк Манчина 0:41

25 Honorary Jolly Wrench Марк Манчина 0:54

26 Skipper's Theme (Volo pro veritas) Марк Манчина 1:14

27 Love Machine Карлос Алазраки, Antonio Sol 1:45

28 Ein Crop Duster Can Race Dave Wittenberg 1:12