Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Супергёрл»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Эффект колибри
Кадры из фильма «Эффект колибри»
Кадры из фильма «Эффект колибри»
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Вся информация о фильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дед Фомич
Отзывы
2026, Россия, комедия
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Отзывы
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Отзывы
2026, Россия, анимация, семейный
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Касса невест
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Рейс 298
Отзывы
2026, США, триллер
Распаковка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Вот как нужно отвечать на «спасибо», чтобы бед не знать: срочно уберите из своей речи эти 3 слова
Подключил к машине и забыл? Раз и навсегда запомните, можно ли заряжать телефон в авто каждый день
С 1 июля банановую кожуру посыпаю солью — весь месяц не нарадуюсь своей хитрости: гениальный совет для дома и дачи
Даже Риз Уизерспун не спасла новый сериал по «Блондинке в законе» от провала — на 55% рейтинга больно смотреть
Новые кадры со съемок «Шефа-8» для НТВ озадачили поклонников: «меня одну заинтересовала девушка рядом с Расторгуевым?» (фото)
Майкрофт из «Шерлока» сам взялся за лупу: свежий сериал уже признали лучшим детективом 2026-го – в России о нем ни сном ни духом
Продолжение «Ментовских войн» выйдет уже осенью, но Шилова вы больше не увидите – Устюгов готов к провалу: «Это выглядит комично»
Самый аппетитный (но очень сложный!) тест: а вы угадаете 5 советских фильмов по кадру с пикником да шашлыками?
Ни разу не пожалела, что включила этот детектив вместо надоевшего «Первого отдела» — всего 5 серий, а оторваться невозможно
Ждали «Первый отдел 6»? Сочувствуем: культовый сериал с Жарковым возвращается на НТВ уже 6 июля, но Колесникова там не увидите
«Денег нет, работы нет. В общем – тест!»: даже самые преданные фанаты «Невского» и Васильева отвечают лишь на 3/5 – сможете лучше?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри триллеры в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667