Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неудержимые 4" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Для Эллен Для Эллен
Киноафиша Фильмы Для Эллен Для Эллен, 2012: актеры и роли
For Ellen Для Эллен 2012 / США
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Для Эллен, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ким Со-ён Kim So-yeong
В ролях
Пол Дано Пол Дано Paul Dano Джон Хидер Джон Хидер Jon Heder Джена Мэлоун Джена Мэлоун Jena Malone Маргарита Левиева Маргарита Левиева Margarita Levieva Дакота Джонсон Дакота Джонсон Dakota Johnson Алекс Морьелло
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Related video
Сын Учителя вот-вот станет известнее отца: взгляните, каким вырос наследник режиссера
Ахнете, увидев, на кого Вертинская променяла Михалкова: в России его обожали
Петров и рядом не стоял: этого лысого и худого актера женщины считают самым красивым в России
Грязнули и свинтусы: астрологи перечислили три самых нечистоплотных знака зодиака
Не «Барби», а «Быстрые свидания»: почему иностранные фильмы в России выходят под странными названиями
Самые властные женщины носят эти имена
Раньше эту игру обожали все дети в СССР: сейчас неспроста под строгим запретом
Пользовался положением: любовницей Ефремова оказалась бездетная суперзвезда
Доходило до рукоприкладства: Заворотнюк прошла семь кругов ада с Жигуновым
Тест: какая суперсила подойдет именно вам?
Это было ужасно: Цискаридзе крупно оконфузился на сцене
Так и не скажешь, что тяжело болел: как незадолго до смерти выглядел муж Пахмутовой
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше