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Киноафиша Фильмы Небо под сердцем

Небо под сердцем

Nebo pod serdtsem 18+
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О фильме

«Небо под сердцем» - первый в истории отечественного кинематографа фильм-концерт, снятый по законам жанра для кинотеатрального проката. Стилистически этот фильм отсылает нас к «Роллинг Стоунз: да будет свет» Мартина Скорсезе. Однако в этом фильме помимо концерта очевиден фокус на одном человеке и его сегодняшнем мироощущении, а не на ретроспективе работы группы ДДТ.

Уникальный фильм-концерт «Небо по сердцем» посвящен новой программе группы ДДТ «Иначе». Фильм состоит из двух частей – шоу 9 ноября в СК «Олимпийский» и съемки подготовки альбома и концертной программы. Премьерный концерт "Иначе" 9 ноября в Олимпийском (положенный в основу фильма "Небо под сердцем") признан лучшим концертом 2011 года по версии "Нашего радио". Само выступление разительно отличается от того, что привыкла видеть публика на рок-концертах. Это не только музыка, это еще и видеоряд, созданный специально для каждой песни в концерте и проецируемый на 60-метровом экране. Картина одновременно является и фильмом-портретом, поскольку она сфокусирована на солисте группы Юрии Шевчуке и его жизненной философии. Режиссером картины выступила Виктория Каськова (проекты для BBC, National Geographic и Discovery), продюсером и оператором-постановщиком – лауреат премии Emmy Юрий Бурак.

Небо под сердцем - трейлер
Небо под сердцем  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 5 апреля 2012
Дата выхода
5 апреля 2012 Россия Кино без границ
5 апреля 2012 Беларусь
5 апреля 2012 Казахстан
5 апреля 2012 Украина
Бюджет $200 000
Сборы в мире $42 096
Производство Panicfilm
Другие названия
Nebo pod serdtsem, Like Heaven in the Heart, Небо под сердцем
Режиссер
Виктория Каськова
В ролях
Юрий Шевчук
Константин Шумайлов
Алексей Федичев
Алена Романова
Антон Вишняков
Все актеры и съемочная группа
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Рок 7.0
Рок (1988)

Рейтинг фильма

8.0
Оцените 10 голосов
8.6 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Очень впечатлилась. И еще раз пожалела о том, что в Тюмени концерт Шевчука отменили. В музыке, в картинке, в словах столько смысла!
Последний альбом… Читать дальше…
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Небо под сердцем - трейлер
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