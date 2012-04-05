Уникальный фильм-концерт «Небо по сердцем» посвящен новой программе группы ДДТ «Иначе». Фильм состоит из двух частей – шоу 9 ноября в СК «Олимпийский» и съемки подготовки альбома и концертной программы. Премьерный концерт "Иначе" 9 ноября в Олимпийском (положенный в основу фильма "Небо под сердцем") признан лучшим концертом 2011 года по версии "Нашего радио". Само выступление разительно отличается от того, что привыкла видеть публика на рок-концертах. Это не только музыка, это еще и видеоряд, созданный специально для каждой песни в концерте и проецируемый на 60-метровом экране. Картина одновременно является и фильмом-портретом, поскольку она сфокусирована на солисте группы Юрии Шевчуке и его жизненной философии. Режиссером картины выступила Виктория Каськова (проекты для BBC, National Geographic и Discovery), продюсером и оператором-постановщиком – лауреат премии Emmy Юрий Бурак.