В программе короткометражки: «Бог любви», «Происшествие перед банком», «Олень Иглман», «Люминарис», «Внешний мир», «Глубже, чем вчера». «Бог любви» – лауреат премии «Оскар» за лучший короткометражный фильм. «Происшествие перед банком» – обладатель награды «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля. «Внешний мир» и «Олень Иглман» – ленты, удостоенные высших наград главных анимационных смотров BAFTA и Анси, и другие фильмы и анимация всех жанров, всех направлений, со всего мира.
