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Птичка на проводе
Птичка на проводе, 1990: актеры и роли
Bird on a Wire
Птичка на проводе
1990 / США
6.5
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Птичка на проводе, 1990: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Бэдэм
John Badham
В ролях
Мэл Гибсон
Mel Gibson
Голди Хоун
Goldie Hawn
Дэвид Кэррадайн
David Carradine
Билл Дьюк
Bill Duke
Гарри Цезарь
Стивен Тоболовски
Stephen Tobolowsky
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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Отзывы
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