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Птичка на проводе Птичка на проводе
Киноафиша Фильмы Птичка на проводе Птичка на проводе, 1990: актеры и роли
Bird on a Wire Птичка на проводе 1990 / США
6.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Птичка на проводе, 1990: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Бэдэм Джон Бэдэм John Badham
В ролях
Мэл Гибсон Мэл Гибсон Mel Gibson Голди Хоун Голди Хоун Goldie Hawn Дэвид Кэррадайн Дэвид Кэррадайн David Carradine Билл Дьюк Билл Дьюк Bill Duke Гарри Цезарь Стивен Тоболовски Стивен Тоболовски Stephen Tobolowsky
Переводчик
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