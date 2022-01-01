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Короткое замыкание Короткое замыкание
Киноафиша Фильмы Короткое замыкание Короткое замыкание, 1986: актеры и роли
Short Circuit Короткое замыкание 1986 / США
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Короткое замыкание, 1986: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Бэдэм Джон Бэдэм John Badham
В ролях
Элли Шиди Ally Sheedy Стив Гуттенберг Стив Гуттенберг Steve Guttenberg Фишер Стивенс Фишер Стивенс Fisher Stevens Остин Пендлтон Остин Пендлтон Austin Pendleton Брайан МакНамара Brian McNamara
Одна
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Главная роль
Главная роль
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