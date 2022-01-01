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Маппеты в космосе
Кадры из фильма «Маппеты в космосе»
Muppets from Space
Маппеты в космосе
1999 / США
7.1
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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