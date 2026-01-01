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Постер фильма Чего мы стоим в жизни
7.3
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7.3

Чего мы стоим в жизни

, 1995
The Sum Of Us
Австралия / драма, комедия / 18+
Постер фильма Чего мы стоим в жизни
7.3

О фильме

Овдовевший Гарри Митчелл и его сын Джефф живут в скромном домике в небольшом австралийском городке. Джефф — гей, и Гарри принимает и одобряет его жизненный стиль. Джефф и Гарри одиноки, у нас разный подход к поиску партнера: Гарри ищет жену через агенство, а Джефф знакомится с парнем в местном гей-баре.

В ролях

Джек Томпсон
Джек Томпсон
Harry Mitchell
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Jeff Mitchell
Джон Полсон
Джон Полсон
Greg
Дебора Кеннеди
Joyce Johnson
Джули Херберт
Mary
Joss Moroney
Young Jeff
Mitch Mathews
Gran
Des James
Football Coach
Mick Campbell
Footballer
Donny Muntz
Ferry Captain
Режиссер Джофф Бертон, Кевин Даулинг
Сценарист Дэвид Стивенс
Композитор Дэйв Фолкнер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1995
Премьера в мире 12 июля 1994
Дата выхода
28 июля 1994 Австралия
28 июля 1995 Бразилия
24 мая 1995 Великобритания
8 июля 1996 Испания
8 марта 1995 США
MPAA R
Бюджет 3 465 000 AUD
Сборы в мире $766 464
Производство Australian Film Finance Corporation (AFFC), Great Sum Film Limited Partnership, Southern Star Entertainment
Другие названия
The Sum of Us, Die Summe der Gefühle, Immer Ärger mit der Liebe, La somme de nous tous, La suma de nosotros, Mennyit érünk, Nosotros dos, Nossa Essência, Tacy jak my, Tutto ciò che siamo, Um Caso de Amor, Un peu de nous deux, Uudet heilat, Най-доброто от нас, Чего мы стоим в жизни, 人生は上々だ!

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Harry Mitchell Твоя бабушка однажды сказала мне: «Величайшие исследователи», — говорила она, — «это исследователи человеческого сердца».
Jeff Mitchell Вот почему она стала лесбиянкой?
Harry Mitchell Твоя бабушка не была лесбиянкой!
Jeff Mitchell Она сорок лет лизала киску тёти Мэри, как ещё это назвать?
Harry Mitchell Она не была лесбиянкой! Возможно, гомосексуалисткой... Не стоит обзываться! Как бы тебе понравилось, если бы я ходил и называл тебя «п***к», «п***р», «п***р»?
Jeff Mitchell Ты так делаешь половину времени!
Harry Mitchell Только когда я на тебя злюсь!

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