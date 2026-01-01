Harry Mitchell
Твоя бабушка однажды сказала мне: «Величайшие исследователи», — говорила она, — «это исследователи человеческого сердца».
Jeff Mitchell
Вот почему она стала лесбиянкой?
Harry Mitchell
Твоя бабушка не была лесбиянкой!
Jeff Mitchell
Она сорок лет лизала киску тёти Мэри, как ещё это назвать?
Harry Mitchell
Она не была лесбиянкой! Возможно, гомосексуалисткой... Не стоит обзываться! Как бы тебе понравилось, если бы я ходил и называл тебя «п***к», «п***р», «п***р»?
Jeff Mitchell
Ты так делаешь половину времени!
Harry Mitchell
Только когда я на тебя злюсь!