Harry Mitchell Твоя бабушка однажды сказала мне: «Величайшие исследователи», — говорила она, — «это исследователи человеческого сердца».

Jeff Mitchell Вот почему она стала лесбиянкой?

Harry Mitchell Твоя бабушка не была лесбиянкой!

Jeff Mitchell Она сорок лет лизала киску тёти Мэри, как ещё это назвать?

Harry Mitchell Она не была лесбиянкой! Возможно, гомосексуалисткой... Не стоит обзываться! Как бы тебе понравилось, если бы я ходил и называл тебя «п***к», «п***р», «п***р»?

Jeff Mitchell Ты так делаешь половину времени!