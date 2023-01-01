С Вертинской и Кореневым ничего общего: новые Ихтиандр и Гуттиэре вызывают оторопь

Хочет не только денег: вот что требовал от МГУ многодетный Тепляков

Вот для какого знака Зодиака ноябрь 2023 станет худшим месяцем в году: им не позавидуешь

Сейчас такого не найдешь: почему советский майонез был особенным

Показали лишь однажды: этот фильм запретили в СССР из-за побега советского актера

На эту тему не говорит ни одна фигуристка: Медведева рискнула ответить на запрещенный вопрос

Грубо и примитивно: Васильев из «Сватов» камня на камне не оставил от Добронравова

Природа на ней отдохнула: как выглядит дочь одной из самых красивых победительниц «Мисс мира»

Тест: кто из Blackpink станет вашей лучшей подругой?

Добронравов сделал признание о предательстве: выбор пал не в пользу жены

Должна на коленях стоять: Пугачевой есть за что извиниться перед певцом SHAMAN