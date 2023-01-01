Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Как украсть реку" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сонная болезнь Сонная болезнь
Киноафиша Фильмы Сонная болезнь Награды и номинации фильма Сонная болезнь
Schlafkrankheit Сонная болезнь 2011 / Германия / Франция / Нидерланды
6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Сонная болезнь

Вся информация о фильме
Берлинале 2011 Берлинале 2011
«Серебряный медведь» за лучшую режиссуру
Победитель
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Related video
Разве от такой уйдешь: вот за какую отличительную особенность Соседов не бросает любимую женщину
Любой каприз: мужчины с этими именами любят баловать своих половинок
Почти как у Ланнистеров: третьей женой Диброва оказалась близкая родственница
Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в людях?
Раньше это слово было абсолютно безобидным: теперь из-за него посадят в тюрьму
Невесомость и паника: как Гагарина подставили во время первого полета в космос
В этом фильме Леонов снялся с сыном, но мало кто заметил: будете удивлены
Даже убежала со сцены: с Успенской случился конфуз на концерте (постыдное видео)
Не уступает Курниковой: после поздних родов Шарапова выглядит даже лучше, чем прежде
Басков каждый год ездит на эти курорты: отличный вариант даже на осень-2023
«Жених на маньяка похож»: свадебные фото Олеси Малибу вызвали гомерический смех у людей
Похож как две капли воды: этот парень утверждает, что является внебрачным сыном Губина
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше