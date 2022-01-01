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Безумный Макс 3: Под куполом грома
Отзывы о фильме «Безумный Макс 3: Под куполом грома»
Mad Max Beyond Thunderdome
Безумный Макс 3: Под куполом грома
1985 / США / Австралия
7.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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