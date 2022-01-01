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Ярды
Ярды, 2000: актеры и роли
The Yards
Ярды
2000 / США
7.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Ярды, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Грэй
James Gray
В ролях
Марк Уолберг
Mark Wahlberg
Хоакин Феникс
Joaquin Phoenix
Шарлиз Терон
Charlize Theron
Джеймс Каан
James Caan
Эллен Берстин
Ellen Burstyn
Фэй Данауэй
Faye Dunaway
Стив Лоуренс
Steve Lawrence
Эндрю Дэволи
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Мира
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