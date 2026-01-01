Кино Дании. Современная датская анимация.

Прошлой осенью / Last Fall

Андреас Томсен / 2011 / 6’00”

Араки – убийство японского фотографа / Araki — The Killing of a Japanese Photographer

Андерс Моргенталер / 2004 / 7’00”

Катарсис / Catharsis

Андерс Микаэль Нильсен / 2010 / 7’00”

Сальма / Salma

Мартин Санд Валлеспир / 2011 / 4’17”

Космические мартышки / Space Monkeys

Ян Рабек / 2008 / 7’00”

Офисный переполох / Office Noise

Торбен Сёттруп / 2008 / 3’45”

Рыбалка со Спинозой / Fishing with Spinozza

Джон Кенн Мортенсен / 2007 / 7’00”



Тяжелые головы / Heavy Heads

Хелена Франк / 2010 / 7’00”

Венера / Venus

Тор Фруергаард / 2010 / 7’00”

Хум / Hum

Сёрен Бендт Педерсен / 2010 / 8’44”

Два друга / To Venner

Пау Чарли Равн / 2010 / 7’00”

Великая ошибка / The Great Mistake

Андерс Бертелсен / 2011 / 20’00”