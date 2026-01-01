Кино Дании. Современная датская анимация.
Прошлой осенью / Last Fall
Андреас Томсен / 2011 / 6’00”
Араки – убийство японского фотографа / Araki — The Killing of a Japanese Photographer
Андерс Моргенталер / 2004 / 7’00”
Катарсис / Catharsis
Андерс Микаэль Нильсен / 2010 / 7’00”
Сальма / Salma
Мартин Санд Валлеспир / 2011 / 4’17”
Космические мартышки / Space Monkeys
Ян Рабек / 2008 / 7’00”
Офисный переполох / Office Noise
Торбен Сёттруп / 2008 / 3’45”
Рыбалка со Спинозой / Fishing with Spinozza
Джон Кенн Мортенсен / 2007 / 7’00”
Тяжелые головы / Heavy Heads
Хелена Франк / 2010 / 7’00”
Венера / Venus
Тор Фруергаард / 2010 / 7’00”
Хум / Hum
Сёрен Бендт Педерсен / 2010 / 8’44”
Два друга / To Venner
Пау Чарли Равн / 2010 / 7’00”
Великая ошибка / The Great Mistake
Андерс Бертелсен / 2011 / 20’00”