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Киноафиша Фильмы Кино Дании. Современная датская анимация

Кино Дании. Современная датская анимация

, 2011
короткометражный / 18+

О фильме

Кино Дании. Современная датская анимация.

Прошлой осенью  / Last Fall
Андреас Томсен / 2011 / 6’00”

Араки – убийство японского фотографа / Araki — The Killing of a Japanese Photographer
Андерс Моргенталер / 2004 / 7’00”

Катарсис / Catharsis
Андерс Микаэль Нильсен / 2010 / 7’00”

Сальма / Salma
Мартин Санд Валлеспир / 2011 / 4’17”

Космические мартышки / Space Monkeys
Ян Рабек / 2008 / 7’00”

Офисный переполох / Office Noise
Торбен Сёттруп / 2008 / 3’45”

Рыбалка со Спинозой / Fishing with Spinozza
Джон Кенн Мортенсен / 2007 / 7’00”
 
Тяжелые головы / Heavy Heads
Хелена Франк / 2010 / 7’00” 

Венера / Venus
Тор Фруергаард / 2010 / 7’00”

Хум / Hum
Сёрен Бендт Педерсен / 2010 / 8’44”

Два друга / To Venner
Пау Чарли Равн / 2010 / 7’00”

Великая ошибка / The Great Mistake
Андерс Бертелсен / 2011 / 20’00”

Детали фильма

Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2011

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