Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Великая ирония" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Женщина, которая мечтала о мужчине
Киноафиша Фильмы Женщина, которая мечтала о мужчине Женщина, которая мечтала о мужчине, 2010: актеры и роли
Kvinden der drømte om en mand Женщина, которая мечтала о мужчине 2010 / Дания / Швеция / Франция / Польша / Норвегия
5.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Женщина, которая мечтала о мужчине, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пер Флю Per Fly
В ролях
Соня Рихтер Соня Рихтер Sonja Richter Микаэл Нюквист Микаэл Нюквист Michael Nyqvist Франк Монсиньи Franck Monsigny Марцин Дороциньский Марцин Дороциньский Marcin Dorocinski
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Related video
Не для детских глаз: непонятно, как этот развратный мультфильм показывали в СССР
Создатель ABBA украл советский хит и выдал за свой: до сих пор не признался
Шукшина запустила себя до критического состояния: внучка онемела, увидев, что с ней сделали в больнице
«Красивая песня»: никогда не догадаетесь, какой советский шлягер обожают американцы
От популярного российского актера без ума даже иностранцы: считают его номером один
Неожиданный поворот: вот что выяснилось о романе Бабкиной с Гором
Отбил у другого, а теперь прячет: как выглядит «иностранная» жена Серебрякова
Прирожденные лидеры: вот когда рождаются самые успешные люди согласно славянскому гороскопу
Доживший до 94 лет Добронравов каждый день завтракал этим блюдом: стоит сущие копейки
Никто не ожидал: неприглядная правда о наглом воровстве Леонида Утесова
Тест: насколько вы внимательны к деталям?
Федосееву-Шукшину лишили многомиллионного состояния: внучка на седьмом небе от счастья
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше