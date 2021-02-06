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4 дня в мае 4 дня в мае
Киноафиша Фильмы 4 дня в мае Отзывы о фильме «4 дня в мае»
4 дня в мае 2011 / Россия / Германия / Украина
5.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «4 дня в мае»

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Наталья Романова 6 февраля 2021, 23:51
Оценка
Фильм супер! смотрела с взрослым сыном, мы под впечатлением. Голливуд отдыхает. Шедевр, запомнится навсегда. Спасибо всем, кто этот шедевр создал.Жаль, что не видела его раньше.
6 февраля 2021, 23:51 Ответить
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