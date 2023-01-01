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Бec Пор No
Бec Пор No, 2010
2010 / Украина
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Рейтинг IMDb: 5.9
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Жанр:
драма
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О фильме
О старшекласснике, который снимает на мобильный телефон эротические сцены. Это занятие превращается в бизнес. Отец героя милиционер и не подозревает, что в соседней комнате его сын занимается преступными действиями.
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мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
Год выпуска
2010
Возраст
18+
Режиссер
Александр Шапиро
В ролях
Антон Комяхов
Алексей Горбунов
Мирослав Кувалдин
Ольга Сумская
Все актеры и съемочная группа
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5.9
IMDb
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