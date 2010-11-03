Доктор Крюгер хочет изменить подход к самоубийству. Он мечтает создать терапевтическую схему, при которой суицид будет не трагедией, а обычной медицинской процедурой. Его эксклюзивная клиника привлекает странных персонажей, желающих умереть: здесь и известный комик с раковой опухолью, и пожилая берлинская шансонетка, потерявшая голос, и мужчина, лишившийся всего на свете из-за пристрастия к азартным играм. Они объясняют доктору мотивы своего решения. Каждый из них имеет право на последнюю просьбу.
|3 ноября 2010
|Франция