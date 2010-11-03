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Постер фильма Убей меня, пожалуйста
Постер фильма Убей меня, пожалуйста
Рейтинги
5.9 Рейтинг IMDb: 6.3
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2 постера
Киноафиша Фильмы Убей меня, пожалуйста

Убей меня, пожалуйста

Kill Me Please 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Доктор Крюгер хочет изменить подход к самоубийству. Он мечтает создать терапевтическую схему, при которой суицид будет не трагедией, а обычной медицинской процедурой. Его эксклюзивная клиника привлекает странных персонажей, желающих умереть: здесь и известный комик с раковой опухолью, и пожилая берлинская шансонетка, потерявшая голос, и мужчина, лишившийся всего на свете из-за пристрастия к азартным играм. Они объясняют доктору мотивы своего решения. Каждый из них имеет право на последнюю просьбу.

Убей меня, пожалуйста - трейлер
Убей меня, пожалуйста  трейлер
Страна Франция / Бельгия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 3 ноября 2010
Дата выхода
3 ноября 2010 Франция
Сборы в мире $8 472 220
Производство OXB Productions, La Parti Productions, Les Armateurs
Другие названия
Kill Me Please, Kérem, öljön meg!, Omoara-ma, te rog, Zabij mnie, proszę, Убей меня, пожалуйста
Режиссер
Олиас Барко
В ролях
Орельен Рекуан
Орельен Рекуан
Бенуа Пульворд
Бенуа Пульворд
Эвин Рикерт
Стефани Маландрин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.9
Оцените 15 голосов
6.3 IMDb
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Убей меня, пожалуйста - трейлер
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