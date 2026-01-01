КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА №1 «Игровое кино до 30 мин.»

1.«Братия», реж. Дмитрий Дюжев, 31 мин., 2011, Студия «СЛОН», Москва

2.«Шиповник», реж. Нигина Сайфуллаева, 30 мин. 35 сек., 2011, кинокомпания «ДРУГ ДРУГА», Москва

3.«Енмеш», реж. Айнур Аскаров, 21 мин., 2010, СПбГУКиТ, мастерская Владислава Виноградова, киностудия «БАШКОРТОСТАН», Санкт-Петербург

4.«Незначительные подробности случайного эпизода», реж. Михаил Местецкий, 28 мин., 12 мин., 2011, кинокомпания «ДРУГ ДРУГА», Москва

Продолжительность: 111 мин.

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА №2 «Игровое кино до 30 мин.»

1.«Дарвин», реж. Владимир Воронин, 26 мин., ВГИК, мастерская Валерия Лонского, Endymion, Москва

2.«Дорога на», реж. Таисия Игуменцева, сценарист Александра Головина, 30 мин., 2011, ВГИК, мастерская Алексея Учителя, Москва

3.«Забери меня отсюда», реж. Виктория Лопач, 31 мин., 41 сек., 2011, СПбГУКиТ, мастерская Валентины Гуркаленко, Николая Макарова, Санкт-Петербург

4.«Гурбан», реж. Анар Аббасов, 25 мин., 2011, ВГИК, мастерская Алексея Учителя, Москва

Продолжительность: 113 мин.

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА №3 «Игровое кино до 15 мин.»

1.«Тени незабытых предков», реж. Ашот Кещан, 11 мин., 2010, ВКСР, мастерская Владимира Хотиненко, Владимира Фенченко, Павла Финна, Москва

2.«Мы разные», реж. Олег Болдер, 13 мин., 2011, Н.О.С., Москва

3.«То, что мешало умереть», реж. Александр Сосов, 13 мин., 2010, "Кинозахват", ВКСР, мастерская Владимира Хотиненко, Владимира Фенченко, Павла Финна, Москва

4.«Конечная остановка», реж. Арсений Гончуков, 15 мин., 2011, ГУ ВШЭ, мастерская Анны и Владимира Фенченко, Москва

5.«Прелести измены», реж. Наталья Глумнушина, 11 мин. 30 сек., 2011, Арткино, Москва

6.«Свет», реж. Павел Жарков , 10 мин. 8 сек., 2011, Нижний Новгород

7.«Лёгкие шестнадцать лет», реж. Тимофей Жалнин, 10 мин. 30 сек., 2011, TimoS, СПбГУКиТ, мастерская Сергея Овчарова, Санкт-Петербург

8.«Там, где водятся звёзды», реж. Дмитрий Майоров, 10 мин., 2011, кинокомпании Арткино, Мир искусства, Tabooredfilms, Студия Творог, Москва

Продолжительность: 94 мин.

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА №4 «Сверхкороткий метр до 5 мин.»

1.«Танцор», реж. Юрий Титов, 6 мин., 2011, New York Film Academy , Лос Анджелес

2.«Jealousy», реж. Рустам Юсупов, 5 мин. 52 сек., 2011, Москва

3.«Лапа моя», реж. Сергей Стеженский, 4 мин. 25 сек., 2011, Медиа пространсво, Москва

4.«Let me go», реж. Ксения Исаева, 5 мин., 2011, ГИТР, Москва

5.«Сердце монстра», реж. Анастасия Соколова, 4 мин. 30 сек., 2011, Арткино, Москва

6.«Холод», реж. Наталья Кудряшова, 5 мин., 2011, ВКСР, мастерская Владимира Хотиненко, Владимира Фенченко, Павла Финна, Москва

7.«Отражение», реж. Антон Коломеец, 1 мин. 50 сек., 2010, ВГИК, мастерская Владимира Хотиненко, Владимира Фенченко, Москва

8.«Ссора», реж. Ольга Виноградова, 5 мин., 2011, Санкт-Петербург

9.«ИнНой», реж. Анна Шляпина, 5 мин. 25 сек., 2011, Томская область, Колпашево

10.«Бегущая», реж. Юлия Кушнаренко, 4 мин. 4 сек., 2010, ВГИК, мастерская Владимира Хотиненко, Владимира Фенченко, Москва

11.«По ту сторону», реж. Андрей Окороков, 5 мин. 50 сек., Арткино, Москва

12.«Химия Любви», реж. Юлия Богорад, 5 мин. 32 сек., 2010, Студия 217, Москва

13.«Город Сердитый», реж. Руслан Никулин, 5 мин. 59 сек., 2011, ВКСР, мастерская Аллы Суриковой и Владимира Фокина, Москва

14.«Love», реж. Борис Гуц, 3 мин. 22 сек., 2011, ВКСР, мастерская Владимира Хотиненко, Владимира Фенченко, Павла Финна, Москва

15.«Носки», реж. Валентина Пригодина, 3 мин. 22 сек., 2011, , СПбГУКиТ, мастерская Юрия Клепикова, Санкт-Петербург

Продолжительность: 68 мин.

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА №5 «Игровое кино до 30 мин.»

1.«Азниф», реж. Эдуард Оганесян, 20 мин., 2010, ВГИК, мастерская Игоря Масленникова, Москва

2.«Смех в темноте», реж. Таисия Решетникова, 18 мин., 2011, ВГИК, мастерская Алексея Учителя, Москва

3.«Небо видело все», реж. Константин Шелепов, 30 мин., 2011, Санкт-Петербург

4.«Подъезд», реж. Инна Дитц, 22 мин. 30 сек., 2010, ВГИК, мастерская Сергея Соловьева, Chehire Film Production, Москва

5.«Как я поступил со смертью», реж. Евгения Кулиджанова, 20 мин. 11 сек., 2010, ВГИК, мастерская Алексея Учителя, Москва

Продолжительность: 111 мин.

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА №6 «Игровое кино до 30 мин.»

1.«Мир крепежа», реж. Михаил Сегал, 28 мин., 2011, кинокомпания «RUmedia», Москва

2.«Камни», реж. Эдуард Тадевосян, 34 мин., 2010, Москва

3.«Будараш», реж. Кирилл Модылевский, ВГИК, мастерская Дениса Родимина 26 мин., 2011, Москва

4.«Дотянуться до мамы», реж. Ольга Томенко, 34 мин. 20 сек., 2010, ВГИК, мастерская Аркадия Сиренко, Москва

Продолжительность: 122 мин.

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА №7 «Игровое кино до 15 мин.»

1.«Узел», реж. Кузьма Востриков, 10 мин. 24 сек., 2010, Kuzmacinema, Москва

2.«Куколка», реж. Юлия Завьялова, 16 мин., 2011, Ars Producendi , Арткино, Москва

3.«Солнце раз в жизни», реж. Андрей Аверков, 12 мин. 20 сек., 2011, СПбГУКиТ, Мастерская Искандера Хомраева, Валерия Родченко, Санкт-Петербург

4.«Понимание», реж. Андрей Загидуллин, 12 мин., 2011, Продюсерский центр «Vintage», Челябинск

5.«Муза и мудак», реж. Евгений Селиванов, 10 мин., 2011, Арткино, Москва

6.«Часы электронные китайские», реж. Андрей Ахмадишин, 10 мин., 2011, Арткино , Москва

7.«Новый Мир», реж. Ирина Обидова, 16 мин., 2011, СПбГУКиТ, Санкт-Петербург

Продолжительность: 88 мин.

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА №8 «Документальное кино»

1.«Синкопа», реж. Юлия Бывшева, 37 мин., 2011, ВГИК, мастерская Сергея Мирошниченко, Москва

2.«2 в 1», реж. Светлана Сигалаева, 27 мин., 2010, ВГИК, мастерская Сергея Мирошниченко, Москва

3.«Make Tea», реж. Ольга Короткая, 21 мин., 2010, ВГИК, мастерская Алексея Учителя, Москва

4.«ОлдСкул (Old School)», реж. Светлана Каримова, 12 мин. 25 сек., 2011, Санкт-Петербург

5.«Путина», реж. Сергей Яковлев, 23 мин., 2010, ВГИК, мастерская Виктора Лисаковича и Алексея Гелейна, Москва

Продолжительность: 120 мин.

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА №9 «Документальное кино»

1.«Тихий океан», реж. Анна Шишова, 26 мин., 2011, ВГИК, мастерская Сергея Мирошниченко, Москва

2.«Как я съел свою стипендию», реж. Павел Афанасьев, 30 мин., 2011, ВГИК, мастерская Бориса Караджева и Ефима Резникова, Москва

3.«Охота ДО», реж. Иван Савченко, 23 мин. 53 сек., 2010, студия «Осиновый кол», Москва

4.«Бухтеане», Дмитрий Семибратов, 30 мин. 9 сек., ВГИК, мастерская Сергея Мирошниченко, Москва

5.«Воздух», реж. Анастасия Крупкина, 9 мин., 2009, Willem de Kooning Academy, Роттердам Гаага

Продолжительность: 119 мин.

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА №10 «Экспериментальное кино»

1.«Другими глазами», реж. Константин Челидзе, 9 мин. 35 сек., 2011, ВГИК, мастерская Владимира Хотиненко и Владимира Фенченко, Алматы

2.«Мир глазами собак: первый в мире фильм снятый собаками», реж. Юрий Синица, 4 мин. 15 сек., 2011, Artmotion, Чернигов

3.«The Life Frequency project Часть 2», реж. Петр Фишов, 29 мин., 2011, Красноярск

4.«Евровидение», реж. Семен Фролов, 2 мин., Чурилово

5.«Disturbia (психическое расстройство)», реж. Александра Дябденко, 12 мин., 2011, Москва

6.«Miniatures», реж. Евгений Сысоев, 4 мин. 45 сек., 2010, Berline Films, Минск

7.«Abstract?», реж. Алексей Дмитриев, 3 мин. 30 сек., 2009, Санкт-Петербург

8.«Следующий», реж. Дарья Любшина, 8 мин. 13 сек., 2011, Москва

9.«П/4», реж. Алексей Храмцов, 1 мин., 50 сек., 2011, ВКСР, мастерская Владимира Хотиненко, Павла Финна, Владимира Фенченко, Арткино, Москва

10.«Демография», реж. Игорь Горюнов, 5 мин. 31 сек., 2011, студия «Тадеуш», Санкт-Петербург

11.«Инфляция анимации», реж. Константин Коновалов и Ирина Неустроева, 1 мин., 54 сек., 2010, Москва

12.«Азбука страхов», реж. Мария Мурашова, 14 мин., 19 сек., 2010, СПбГУКиТ, мастерская Михаила Литвякова и Ирины Калининой, Санкт-Петербург

13.«Человечек бунтующий», реж. Андрей Красный, 2 мин. 40 сек., 2011, Арткино, Москва

Продолжительность: 99 мин.

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА №11 «Анимация»

1.«Folia», реж. Анна Видяйкина, 1 мин. 43 сек., 2010, Венский университет прикладного искусства, Студия экспериментального анимационного кино, Вена

2.«Страницы страха», реж. Дина Великовская, 5 мин. 20 сек., 2010, ВГИК, мастерская Нормунда Лацис, Ольги Горностаевой, Долгопрудный

3.«Holdmeclothes», реж. Евгения Голубева, 2 мин., 2011, Pera & Mela, Лондон

4.«Крутой Джо», реж. Антон Королюк, 3 мин. 20 сек., 2010, TUCAK, СПбГУКиТ, мастерская Ильи Максимова и Дмитрия Высоцкого, Санкт-Петербург

5.«Большое сердце», реж. Татьяна Мошкова, 1 мин., Санкт-Петербург

6.«Рассеянный волшебник», реж. Елизавета и Полина Манохины, 7 мин. 25 сек., ВГИК, мастерская Нормунда Лацис, Ольги Горностаевой, Москва

7.«Oops», реж. Ольга Мишина, 6 мин. 35 сек., 2011, СПбГУКиТ, мастерская Константина Брозинта и Дмитрия Высоцкого, Санкт-Петербург

8.«Оська – Святой», реж. Наталья Мальгина, 12 мин., 2010, Киновидеостудия "Анимос", Москва

9.«Четвёртый апельсин. Сергей Прокофьев», реж. Юлия Титова, 12 мин. 26 сек., 2010, Студия М.И.Р., Москва

10.«Шла Саша по шоссе», реж. Сергей Меринов, 4 мин. 34 сек., 2010, Москва

11.«Море», реж. Елизавета Скворцова, 2 мин., 02 сек., 27 сек., 2010, Москва

12.«Универсальная фильма по рассказам Антоши Чехонте», реж. Хихус, 12 мин., Москва

13.«Веретено», реж. Константин Комардин, 3 мин. 24 сек., 2010, Некоммерческая организация Фонд социально-культурных программ "Губерния", Москва

14.«Пумасипа», реж. Андрей Кузнецов, 12мин. 13 сек., 2010, студия «Пилот», Москва

15.«Штормовое предупреждение», реж. Александра Шадрина, 8 мин., 2010, Школа-студия "ШАР", Москва

Продолжительность: 94 мин.

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА №12 Стереокино (3D)

1."Asgabat. City of Lovers", реж. Виталий Рождественский, 4 мин., 2011, Green Flower, Москва

2."Северный путь", реж. Игорь Дауров, 15 мин. 47 сек., 2011, daurov-stereo, Ростов-на-Дону

3."Деревянное зодчество. Поморье: древнерусская культура", реж. Алексей Парфёнов, 5 мин., 2011, Санкт-Петербург

4."Куклы Олины Вентцель", операторы Вадим Кожух, Петр Девятериков, Евгений Толстоухов, 9 мин., ФГУП "ГИВЦ Минкультуры России", 2010, Москва

5."Автоматизированная система управления судопропускного сооружения для защиты Санкт-Петербурга от наводнений", реж. Петр Корнеев, 4 мин. 40 сек., 2010, СПбГУКиТ, Санкт-Петербург

6."Танец", реж. Александра Терновых, 25 мин., 2010, СПбГУКиТ, Санкт-Петербург

7."Бесспорное доказательство", 5 мин. 40 сек., 2010, СПбГУКиТ, Санкт-Петербург

8."Лестница в небо", реж. Анна Седельникова, Санкт-Петербург, 1 мин. 38 сек., 2010, СПбУКиТ