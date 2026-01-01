Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Спайс Уорлд Награды и номинации фильма Спайс Уорлд

Награды и номинации фильма Спайс Уорлд 1997

Золотая малина 1999 Золотая малина 1999
Худшая женская роль
Победитель
Худшая женская роль
Победитель
Худший фильм
Номинант
 Худшая мужская роль второго плана
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худшая новая звезда
Номинант
 Худшая экранная пара
Номинант
 Худшая песня
Номинант
 Худшая новая звезда
Номинант
 Худшая песня
Номинант
Золотая малина 2005 Золотая малина 2005
Худший "мюзикл" за первые 25 лет
Номинант
