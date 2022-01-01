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Дьявольский особняк
Дьявольский особняк, 2003: актеры и роли
Cold Creek Manor
Дьявольский особняк
2003 / США / Канада / Великобритания
4.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5
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Дьявольский особняк, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майк Фиггис
Mike Figgis
В ролях
Деннис Куэйд
Dennis Quaid
Шэрон Стоун
Sharon Stone
Стивен Дорфф
Stephen Dorff
Джульетт Льюис
Juliette Lewis
Кристен Стюарт
Kristen Stewart
Райан Уилсон
Ryan Wilson
Дэна Эскелсон
Dana Eskelson
Кристофер Пламмер
Christopher Plummer
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Одна
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