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Дьявольский особняк Дьявольский особняк
Киноафиша Фильмы Дьявольский особняк Дьявольский особняк, 2003: актеры и роли
Cold Creek Manor Дьявольский особняк 2003 / США / Канада / Великобритания
4.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Дьявольский особняк, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майк Фиггис Майк Фиггис Mike Figgis
В ролях
Деннис Куэйд Деннис Куэйд Dennis Quaid Шэрон Стоун Шэрон Стоун Sharon Stone Стивен Дорфф Стивен Дорфф Stephen Dorff Джульетт Льюис Джульетт Льюис Juliette Lewis Кристен Стюарт Кристен Стюарт Kristen Stewart Райан Уилсон Ryan Wilson Дэна Эскелсон Dana Eskelson Кристофер Пламмер Кристофер Пламмер Christopher Plummer
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