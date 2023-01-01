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Безопасность вещей
Безопасность вещей, 2001: актеры и роли
The Safety of Objects
Безопасность вещей
2001 / США / Великобритания
5.0
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Безопасность вещей, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роуз Троше
Rose Troche
В ролях
Гленн Клоуз
Glenn Close
Дермот Малруни
Dermot Mulroney
Патришия Кларксон
Patricia Clarkson
Джошуа Джексон
Joshua Jackson
Мойра Келли
Moira Kelly
Тимоти Олифант
Timothy Olyphant
Мэри Кэй Плэйс
Mary Kay Place
Кристен Стюарт
Kristen Stewart
Джессика Кэмпбелл
Jessica Campbell
Роберт Кляйн
Robert Klein
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Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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