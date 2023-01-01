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Безопасность вещей Безопасность вещей
Киноафиша Фильмы Безопасность вещей Безопасность вещей, 2001: актеры и роли
The Safety of Objects Безопасность вещей 2001 / США / Великобритания
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Безопасность вещей, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роуз Троше Роуз Троше Rose Troche
В ролях
Гленн Клоуз Гленн Клоуз Glenn Close Дермот Малруни Дермот Малруни Dermot Mulroney Патришия Кларксон Патришия Кларксон Patricia Clarkson Джошуа Джексон Джошуа Джексон Joshua Jackson Мойра Келли Moira Kelly Тимоти Олифант Тимоти Олифант Timothy Olyphant Мэри Кэй Плэйс Мэри Кэй Плэйс Mary Kay Place Кристен Стюарт Кристен Стюарт Kristen Stewart Джессика Кэмпбелл Jessica Campbell Роберт Кляйн Robert Klein
Переводчик
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