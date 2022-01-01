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Беспокойное сердце
Беспокойное сердце, 1985: актеры и роли
Plenty
Беспокойное сердце
1985 / США / Великобритания
6.0
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Беспокойное сердце, 1985: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фред Скеписи
Fred Schepisi
В ролях
Мэрил Стрип
Meryl Streep
Чарльз Дэнс
Charles Dance
Хью Лори
Hugh Laurie
Трейси Уиллмен
Джон Гилгуд
John Gielgud
Стинг
Sting
Иэн МакКеллен
Ian McKellen
Берт Квук
Burt Kwouk
Андре Маранн
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Одна
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