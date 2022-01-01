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Беспокойное сердце Беспокойное сердце
Киноафиша Фильмы Беспокойное сердце Беспокойное сердце, 1985: актеры и роли
Plenty Беспокойное сердце 1985 / США / Великобритания
6.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Беспокойное сердце, 1985: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фред Скеписи Fred Schepisi
В ролях
Мэрил Стрип Мэрил Стрип Meryl Streep Чарльз Дэнс Чарльз Дэнс Charles Dance Хью Лори Хью Лори Hugh Laurie Трейси Уиллмен Джон Гилгуд Джон Гилгуд John Gielgud Стинг Sting Иэн МакКеллен Иэн МакКеллен Ian McKellen Берт Квук Burt Kwouk Андре Маранн
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