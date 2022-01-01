Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Психо Психо
Киноафиша Фильмы Психо Психо, 1998: актеры и роли
Psycho Психо 1998 / США
4.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Психо, 1998: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гас Ван Сент Гас Ван Сент Gus Van Sant
В ролях
Винс Вон Винс Вон Vince Vaughn Энн Хеч Энн Хеч Anne Heche Джулианна Мур Джулианна Мур Julianne Moore Вигго Мортенсен Вигго Мортенсен Viggo Mortensen Уильям Х. Мэйси Уильям Х. Мэйси William H. Macy Роберт Форстер Роберт Форстер Robert Forster
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Related video
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Приложение киноафиши