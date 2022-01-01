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Рука, качающая колыбель Рука, качающая колыбель
Киноафиша Фильмы Рука, качающая колыбель Рука, качающая колыбель, 1991: актеры и роли
The Hand That Rocks the Cradle Рука, качающая колыбель 1991 / США
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Рука, качающая колыбель, 1991: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кертис Хэнсон
В ролях
Аннабелла Шиорра Annabella Sciorra Ребекка Де Морнэй Ребекка Де Морнэй Rebecca De Mornay Мэтт МакКой Matt McCoy Эрни Хадсон Эрни Хадсон Ernie Hudson Джулианна Мур Джулианна Мур Julianne Moore Мадлен Зима
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