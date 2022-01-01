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Корабельные новости Корабельные новости
Киноафиша Фильмы Корабельные новости Корабельные новости, 2001: актеры и роли
The Shipping News Корабельные новости 2001 / США
7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Корабельные новости, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лассе Халльстрем Лассе Халльстрем Lasse Hallström
В ролях
Кевин Спейси Кевин Спейси Kevin Spacey Джулианна Мур Джулианна Мур Julianne Moore Джуди Денч Джуди Денч Judi Dench Кейт Бланшетт Кейт Бланшетт Cate Blanchett Пит Постлетуэйт Pete Postlethwaite Скотт Гленн Скотт Гленн Scott Glenn Рис Иванс Рис Иванс Rhys Ifans
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