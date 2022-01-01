Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не дыши: Начало" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Заплати другому Заплати другому
Киноафиша Фильмы Заплати другому Отзывы о фильме «Заплати другому»
Pay It Forward Заплати другому 2000 / США
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Заплати другому»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Петр I: Последний царь и первый император
Петр I: Последний царь и первый император 1 комментарий
Сердце пармы
Сердце пармы 58 комментариев
Шрамы Парижа
Шрамы Парижа 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Петр I: Последний царь и первый император
Петр I: Последний царь и первый император
2022, Россия, исторический, документальный
Либерея: Охотники за сокровищами
Либерея: Охотники за сокровищами
2022, Россия, приключения, боевик
Черный Адам
Черный Адам
2022, США, боевик, фантастика
Любовники
Любовники
2022, Россия, комедия, мелодрама
Грозный папа
Грозный папа
2021, Россия, комедия
Большое путешествие. Специальная доставка
Большое путешествие. Специальная доставка
2022, Россия / Венгрия, анимация, семейный
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
В эфире
В эфире
2022, США, триллер
Чрезвычайная ситуация
Чрезвычайная ситуация
2021, Корея, боевик, драма, триллер
Я буду жить
Я буду жить
2021, Россия, драма, комедия, мелодрама
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Помните мальчика из мема про «Повара»? Сейчас парня со звонким голосом не узнать
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Зрители в недоумении: провал Екатерины Андреевой увидела вся страна
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян
Стройный и с густой шевелюрой: такого Гошу Куценко видел не каждый
Приложение киноафиши