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Война Война
Киноафиша Фильмы Война Война, 1994: актеры и роли
The War Война 1994 / США
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Война, 1994: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Эвнет Jon Avnet
В ролях
Элайджа Вуд Элайджа Вуд Elijah Wood Кевин Костнер Кевин Костнер Kevin Costner Мэр Уиннингхэм Мэр Уиннингхэм Mare Winningham Лекси Рэндалл ЛаТойя Чишолм Кристофер Феннел Christopher Fennell Дональд Селлерс Donald Sellers
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