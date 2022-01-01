Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Глаза Лоры Марс Глаза Лоры Марс
Киноафиша Фильмы Глаза Лоры Марс Глаза Лоры Марс, 1978: актеры и роли
Eyes of Laura Mars Глаза Лоры Марс 1978 / США
6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Глаза Лоры Марс, 1978: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ирвин Кершнер Ирвин Кершнер Irvin Kershner
В ролях
Фэй Данауэй Фэй Данауэй Faye Dunaway Томми Ли Джонс Томми Ли Джонс Tommy Lee Jones Брэд Дуриф Брэд Дуриф Brad Dourif Рене Обержонуа René Auberjonois Рауль Хулиа Фрэнк Адонис Frank Adonis Лиза Тейлор Lisa Taylor Дарлэнн Флюгел Darlanne Fluegel
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Related video
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Приложение киноафиши