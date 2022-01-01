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Возвращение человека по имени Конь Возвращение человека по имени Конь
Киноафиша Фильмы Возвращение человека по имени Конь Возвращение человека по имени Конь, 1976: актеры и роли
The Return of a Man Called Horse Возвращение человека по имени Конь 1976 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Возвращение человека по имени Конь, 1976: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ирвин Кершнер Ирвин Кершнер Irvin Kershner
В ролях
Ричард Харрис Richard Harris Гэйл Сондергаард Джеффри Льюис Geoffrey Lewis Уильям Лаккинг Уильям Лаккинг William Lucking Хорхе Луке Jorge Luke Хорхе Руссек Jorge Russek Клаудио Брук Claudio Brook
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