Наша рецензия

Новый «РобоКоп», вообще говоря, вполне неплохое кино. Динамичное, техничное, остросоциальное. С тремя отличными актерскими работами: Майкла Китона, Джеки Эрла Хейли и Сэмюэла Л. Джексона. С достойной операторской работой и качественными спецэффектами. Проблема только в том, что оно изначально не могло быть шедевром. Фильм Верхувена тоже, между нами говоря, не был шедевром, но содержал изюминку (максимально горькую), позволявшую ему выходить в достаточно глубинные политические и…