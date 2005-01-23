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Видимость гнева Видимость гнева
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The Upside of Anger

Видимость гнева, 2005

2005 / США / Германия / Великобритания
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

После неожиданного исчезновения мужа и главы семейства Тери Вольфмайер, обычная провинциальная домохозяйка, вынуждена в одиночку заботиться сразу о четырех дочках. Постепенно, для растерянной Терри единственным утешением становится алкоголь. Но однажды Терри знакомится с соседом по имени Дэнни, бывшим бейсболистом, а ныне ведущим на радио.

Терри серьезно влюбляется в своего нового друга. Он возвращает ей волю к жизни и частично заменяет дочерям Терри отца. Но девочки решают обернуть ситуацию в свою пользу. Они оказываются в трудном положении, так как с этих пор им приходится решать не только свои проблемы, но и проблемы матери. Ситуация осложняется, когда Терри обнаруживает, что привязанность ее детей к Дэнни идет в разрез с ее собственными интересами…

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 1 июля 2005
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 23 января 2005
Возраст 16+
Режиссер
Майк Байндер
В ролях
Джоан Аллен
Джоан Аллен
Кевин Костнер
Кевин Костнер
Эрика Кристенсен
Эрика Кристенсен
Кери Рассел
Кери Рассел
Алисия Уитт
Алисия Уитт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Видимость гнева 2 постера
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Видимость гнева
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саундтрек фильма Видимость гнева
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