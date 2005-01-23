Видимость гнева, 2005

После неожиданного исчезновения мужа и главы семейства Тери Вольфмайер, обычная провинциальная домохозяйка, вынуждена в одиночку заботиться сразу о четырех дочках. Постепенно, для растерянной Терри единственным утешением становится алкоголь. Но однажды Терри знакомится с соседом по имени Дэнни, бывшим бейсболистом, а ныне ведущим на радио.

Терри серьезно влюбляется в своего нового друга. Он возвращает ей волю к жизни и частично заменяет дочерям Терри отца. Но девочки решают обернуть ситуацию в свою пользу. Они оказываются в трудном положении, так как с этих пор им приходится решать не только свои проблемы, но и проблемы матери. Ситуация осложняется, когда Терри обнаруживает, что привязанность ее детей к Дэнни идет в разрез с ее собственными интересами…