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Папа-призрак Папа-призрак
Киноафиша Фильмы Папа-призрак Папа-призрак, 1990: актеры и роли
Ghost Dad Папа-призрак 1990 / США
5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Папа-призрак, 1990: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сидни Пуатье Сидни Пуатье Sidney Poitier
В ролях
Билл Косби Bill Cosby Кимберли Расселл Kimberly Russell Денис Николас Иэн Бэннен Кристин Эберсоул Кристин Эберсоул Christine Ebersole Барри Корбин Брук Фонтейн Brooke Fontaine
Одна
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