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Абсолютная власть Абсолютная власть
Киноафиша Фильмы Абсолютная власть Абсолютная власть, 1997: актеры и роли
Absolute Power Абсолютная власть 1997 / США
7.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Абсолютная власть, 1997: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Клинт Иствуд Клинт Иствуд Clint Eastwood
В ролях
Клинт Иствуд Клинт Иствуд Clint Eastwood Джин Хэкмен Джин Хэкмен Gene Hackman Эд Харрис Эд Харрис Ed Harris Лора Линни Лора Линни Laura Linney Скотт Гленн Скотт Гленн Scott Glenn Деннис Хейсбёрт
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