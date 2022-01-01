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Совершенный мир Совершенный мир
Киноафиша Фильмы Совершенный мир Совершенный мир, 1993: актеры и роли
A Perfect World Совершенный мир 1993 / США
7.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Совершенный мир, 1993: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Клинт Иствуд Клинт Иствуд Clint Eastwood
В ролях
Кевин Костнер Кевин Костнер Kevin Costner Клинт Иствуд Клинт Иствуд Clint Eastwood Лора Дерн Лора Дерн Laura Dern Т. Дж. Лоузер T.J. Lowther Кит Шарабайка Keith Szarabajka
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