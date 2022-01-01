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Побег из Алькатраса Побег из Алькатраса
Киноафиша Фильмы Побег из Алькатраса Побег из Алькатраса, 1979: актеры и роли
Escape from Alcatraz Побег из Алькатраса 1979 / США
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Побег из Алькатраса, 1979: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дон Сигел Don Siegel
В ролях
Клинт Иствуд Клинт Иствуд Clint Eastwood Патрик МакГуэн Патрик МакГуэн Patrick McGoohan Робертс Блоссом Roberts Blossom Джек Тибо Jack Thibeau Фред Уорд Fred Ward Пол Бенджамин Paul Benjamin
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