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Расскажи спартанцам Расскажи спартанцам
Киноафиша Фильмы Расскажи спартанцам Расскажи спартанцам, 1978: актеры и роли
Go Tell the Spartans Расскажи спартанцам 1978 / США
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Расскажи спартанцам, 1978: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тед Пост Тед Пост Ted Post
В ролях
Берт Ланкастер Берт Ланкастер Burt Lancaster Джонатан Голдсмит Jonathan Goldsmith Крейг Уоссон Craig Wasson Марк Сингер Marc Singer Джо Ангер Joe Anger Дэннис Ховард Dennis Howard
Одна
Одна
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Главная роль
Главная роль
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