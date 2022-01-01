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За пригоршню долларов За пригоршню долларов
Киноафиша Фильмы За пригоршню долларов За пригоршню долларов, 1964: актеры и роли
Per un pugno di dollari За пригоршню долларов 1964 / Италия / Испания / Германия
7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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За пригоршню долларов, 1964: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Серджио Леоне Монте Хеллман Monte Hellman
В ролях
Клинт Иствуд Клинт Иствуд Clint Eastwood Джан Мария Волонте Gian Maria Volonté Марианне Кох Вольфганг Лукши Wolfgang Lukschy Зигхардт Рупп Sieghardt Rupp Йозеф Эггер Joseph Egger
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