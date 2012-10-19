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Yogawoman
Yogawoman
Yogawoman
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
Yogawoman
трейлер
трейлер
Страна
Австралия
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2011
Премьера в мире
19 октября 2012
Дата выхода
19 октября 2012
США
Производство
Creative Visions, Second Nature Films
Другие названия
Yogawoman
Режиссер
Кейт Клэр
В ролях
Аннетт Бенинг
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.7
Оцените
12
голосов
5.9
IMDb
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