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Алюминиевые человечки
Киноафиша Фильмы Алюминиевые человечки Алюминиевые человечки, 1987: актеры и роли
Tin Men Алюминиевые человечки 1987 / США
6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Алюминиевые человечки, 1987: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Барри Левинсон Барри Левинсон Barry Levinson
В ролях
Ричард Дрейфусс Ричард Дрейфусс Richard Dreyfuss Дэнни ДеВито Дэнни ДеВито Danny DeVito Барбара Херши Барбара Херши Barbara Hershey Джон Махони John Mahoney Джеки Гэйл
Одна
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