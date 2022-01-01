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От всего сердца От всего сердца
Киноафиша Фильмы От всего сердца От всего сердца, 1982: актеры и роли
One From the Heart От всего сердца 1982 / США
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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От всего сердца, 1982: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фрэнсис Форд Коппола Фрэнсис Форд Коппола Francis Ford Coppola
В ролях
Фредерик Форрест Frederic Forrest Тери Гарр Teri Garr Рауль Хулиа Настасья Кински Настасья Кински Nastassja Kinski Лэйни Казан Лэйни Казан Lainie Kazan Италия Коппола Italia Coppola
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