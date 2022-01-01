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Коротышка - большая шишка Коротышка - большая шишка
Киноафиша Фильмы Коротышка - большая шишка Коротышка - большая шишка, 1988: актеры и роли
Big Top Pee Wee Коротышка - большая шишка 1988 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Коротышка - большая шишка, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рэндал Клайзер Randal Kleiser
В ролях
Пол Рубенс Paul Reubens Пенелопа Энн Миллер Пенелопа Энн Миллер Penelope Ann Miller Крис Кристофферсон Крис Кристофферсон Kris Kristofferson Валерия Голино Валерия Голино Valeria Golino Вейн Уайт Wayne White Бенисио Дель Торо Бенисио Дель Торо Benicio Del Toro
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