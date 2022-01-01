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Лепестки надежды
Лепестки надежды, 2003: актеры и роли
Hope Springs
Лепестки надежды
2003 / США / Великобритания
4.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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Лепестки надежды, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Херман
Mark Herman
В ролях
Колин Ферт
Colin Firth
Хизер Грэм
Heather Graham
Минни Драйвер
Minnie Driver
Мэри Стинберген
Mary Steenburgen
Фрэнк Коллисон
Frank Collison
Оливер Платт
Oliver Platt
Мэри Блэк
Кен Крамер
Ken Kramer
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Одна
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