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Месяц в деревне
Киноафиша Фильмы Месяц в деревне Месяц в деревне, 1987: актеры и роли
Месяц в деревне Месяц в деревне 1987 / Великобритания
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Месяц в деревне, 1987: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пэт О’Коннор Pat O'Connor
В ролях
Колин Ферт Колин Ферт Colin Firth Джон Аткинсон Джим Картер Джим Картер Jim Carter Кеннет Брана Кеннет Брана Kenneth Branagh Ричард Вернон Richard Vernon Тим Баркер Tim Barker Патрик Малахайд
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