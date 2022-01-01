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Римские приключения Римские приключения
Киноафиша Фильмы Римские приключения Римские приключения, 2012: актеры и роли
To Rome With Love Римские приключения 2012 / США / Италия / Испания
7.2 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 6.3
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Римские приключения, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вуди Аллен Вуди Аллен Woody Allen
В ролях
Пенелопа Крус Пенелопа Крус Penelope Cruz Вуди Аллен Вуди Аллен Woody Allen Джесси Айзенберг Джесси Айзенберг Jesse Eisenberg Эллиот Пейдж Эллиот Пейдж Elliot Page Алек Болдуин Алек Болдуин Alec Baldwin Элисон Пилл Элисон Пилл Alison Pill Грета Гервиг Грета Гервиг Greta Gerwig Орнелла Мути Орнелла Мути Ornella Muti Джуди Дэвис Джуди Дэвис Judy Davis Роберто Бениньи Роберто Бениньи Roberto Benigni
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