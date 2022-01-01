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Римские приключения
Римские приключения, 2012: актеры и роли
To Rome With Love
Римские приключения
2012 / США / Италия / Испания
Трейлер
7.2
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31
голос
Рейтинг IMDb: 6.3
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Римские приключения, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Вуди Аллен
Woody Allen
В ролях
Пенелопа Крус
Penelope Cruz
Вуди Аллен
Woody Allen
Джесси Айзенберг
Jesse Eisenberg
Эллиот Пейдж
Elliot Page
Алек Болдуин
Alec Baldwin
Элисон Пилл
Alison Pill
Грета Гервиг
Greta Gerwig
Орнелла Мути
Ornella Muti
Джуди Дэвис
Judy Davis
Роберто Бениньи
Roberto Benigni
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Одна
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