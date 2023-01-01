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Цветы войны Цветы войны
Киноафиша Фильмы Цветы войны Цветы войны, 2012: актеры и роли
The Flowers Of War Цветы войны 2012 / Китай
7.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Цветы войны, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Чжан Имоу Чжан Имоу Zhang Yimou
В ролях
Кристиан Бэйл Кристиан Бэйл Christian Bale Шигео Кобаяши Пол Шнайдер Пол Шнайдер Paul Schneider Ни Ни Ни Ни Ni Ni Синю Чжан Xinyi Zhang Тун Давэй Tong Dawei Ацуро Ватабэ Atsuro Watabe Не Юань Nie Yuan
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