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Цветы войны
Цветы войны, 2012: актеры и роли
The Flowers Of War
Цветы войны
2012 / Китай
Трейлер
7.6
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Цветы войны, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Чжан Имоу
Zhang Yimou
В ролях
Кристиан Бэйл
Christian Bale
Шигео Кобаяши
Пол Шнайдер
Paul Schneider
Ни Ни
Ni Ni
Синю Чжан
Xinyi Zhang
Тун Давэй
Tong Dawei
Ацуро Ватабэ
Atsuro Watabe
Не Юань
Nie Yuan
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